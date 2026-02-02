મંત્રીજી હોય તો આવા! ઠાકોર સમાજના બંધારણને અનુસરીને સાદગીથી કર્યા દીકરીના લગ્ન
વાવ-થરાદના મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરે સમાજના બંધારણને અનુસારીને અનોખો સંદેશ આપ્યો છે. પરિવારમાં સાદાઈથી લગ્નપ્રસંગ યોજવાનો નિર્ણય લીધો, જેને સૌએ આવકાર્યો. મંત્રી સ્વરૂપજી ઠાકોરના પુત્રી અને ભત્રીજીના લગ્ન લેવાયા હતા, અને તેમાં ઠાકોર સમાજના બંધારણનો લગ્ન પ્રસંગમાં પૂર્ણ અમલ કરાયો હતો. ડીજે, પ્રિ-વેડિંગ સહિતના ખર્ચાઓ વિના કર્યા લગ્ન પ્રસંગ પૂરો કરાયો હતો. એટલું જ નહિ, લગ્નની પત્રિકા છપાવવાની જગ્યાએ ફોનથી આમંત્રણ અપાયું હતું. મંત્રી હોવા છતા સાદાઈથી લગ્ન કરીને સમાજને સંદેશ આપ્યો.