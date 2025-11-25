રાજકોટ: સ્નેહા હત્યા કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, પતિએ જ કરી હતી પત્નીની હત્યા
રાજકોટના ભગવતીપરા વિસ્તારમાં થયેલી હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. પાણી પૂરી ખાવા જઉ છું એમ કહીને બહાર નીકળેલી યુવતીની લાશ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ. પોલીસ તપાસમાં મહિલાની હત્યા કોઇ બીજાએ નહિ પરંતુ તેના જ પતિએ કરી નાખી. એ પતિ કે જે પોતાની પત્નિ ગુમ થઇ હોવાની વાતો કરતો હતો. તેની લાશ મળી ત્યારે મગરના આસું સારતો હતો. જો કે એક લોહીના ટીપાંએ આ હત્યારા પતિનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે ત્યારે જુઓ ફિલ્મી સ્ટોરીને પણ ટક્કર મારે તેવી આ રિયલ સ્ટોરી.