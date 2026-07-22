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આજે નવસારી જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, શાળા-કોલેજો બંધ
આજે નવસારી જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, શાળા-કોલેજો બંધ
Written By
Viral Raval
Published: Jul 22, 2026, 10:25 AM
|
Updated: Jul 22, 2026, 10:25 AM
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Gujarat Rains heavy rain forecast for navsari watch video
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