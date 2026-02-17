ગુજરાતમાં મહિલાઓને નાઈટ શિફ્ટ કરવાની છૂટ, વિધાનસભા ગૃહમાં સુધારા વિધેયક રજુ કરાયું
ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં સુધારા વિધેયક રજુ કરવામાં આવ્યું. દુકાન અને સંસ્થા સુધારા બિલ 2019 વિધાનસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી કુવરજી બાવળિયાએ ગૃહમાં સુધારા વિધેયક રજૂ કરતાં જણાવ્યું કે, નિયમો હેઠળ મહિલાઓને નાઈટ શિફ્ટમાં કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. સાથે જ ઓવરટાઈમ કામ 144 કલાકથી વધુ ન થાય તેની સ્પષ્ટ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 20થી વધુ કર્મચારી ધરાવતી સંસ્થાઓમાં આ નિયમ લાગુ થશે.ગયા વર્ષે આ અંગે વટહુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો, જેને કાયદાકીય માન્યતા આપવા માટે હવે વિધાનસભામાં સુધારા વિધેયક રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.