ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં ગુજરાતનો ટેબ્લો બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
77માં ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે કર્તવ્ય પથ પર આયોજિત પરેડમાં ગુજરાતનો ટેબ્લો આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો. “સ્વતંત્રતા કા મંત્ર : વંદે માતરમ્ “ વિષય પર આધારિત આ ટેબ્લો ગુજરાતના માહિતી વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયો છે. જેમાં ગુજરાતના ક્રાંતિવિરના સાથીઓ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, અને સરદારસિંહ રાણાની સાથે વિદેશની જમીન પરથી ક્રાંતિની જ્યોજ જગાડનારા મેડમ ભીકાજી કામાએ તૈયાર કરેલા વંદે માતરમ લખેલા ધ્વજની ગાથાનું વર્ણન, ચરખાના માધ્યમથી સ્વદેશીનો મંત્ર આપનારા ગાંધીજીની સ્મૃતિ સાથે વર્તમાન આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનનો સમન્વય કરાયો છે. જુઓ ટેબ્લાની ઝાંખી.