હવે શિક્ષકો કરશે શ્વાનોની ગણતરી! શિક્ષણ વિભાગના નવા પરિપત્રથી રાજ્યભરના શિક્ષકોમાં ભારે રોષ

DIPAK CHAVDA| Feb 13, 2026, 11:18 PM IST

Teachers Protest: રાજ્યના શિક્ષકો ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે. શિક્ષણ નહીં, પણ હવે શ્વાનોની ગણતરીને કારણે. જી હા... તમે સાચું સાંભળ્યું. ગુજરાત સરકારના એક પરિપત્ર બાદ વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. શિક્ષક હવે શૈક્ષિણિક સંસ્થાઓમાં શ્વાનોની ગણતરી કરશે. શિક્ષણ અધિકારીના આ પરિપત્રથી શિક્ષણ સંઘ રોષે ભરાયું છે. ચૂંટણી હોય ત્યારે ફરજ પર શિક્ષક, વસતી ગણતરીમાં શિક્ષક, આપત્તિ વ્યવસ્થાપનમાં શિક્ષક અને હવે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રહેલા શ્વાનોની ગણતરી પણ શિક્ષક જ કરશે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી કચેરી દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્રમાં રાજ્યની તમામ શાળાઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં રહેલા શ્વાનોની ગણતરી કરીને રિપોર્ટ સોંપવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ પરિપત્ર સામે હવે શિક્ષકો અને શિક્ષક સંઘમાં ઉગ્ર રોષ પ્રગટ્યો છે. શિક્ષકોને સોંપાયેલા આ નવા કામથી શાળા સંચાલક મંડળ અને અને રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘે વિરોધ કર્યો છે.

