ગુજરાતના બે શહેરોની 32 સ્કૂલોને ઉડાવી દેવાની ધમકી : નાયબ મુખ્યમંત્રીએ શું કહ્યું જાણો...

Dipti Savant| Feb 16, 2026, 12:35 PM IST

અમદાવાદ અને વડોદરામાં ફરી એકવાર સ્કૂલોને ધમકી મળી છે. બંને શહેરોમાં કુલ 34 સ્કૂલોને બસમાં બોમ્બ મુક્યાની ધમકી અપાઈ છે. ઈમેલથી ધમકી મળતા પોલીસ વિભાગ દોડતું થયું છે.

અમદાવાદની અલગ અલગ 16 સ્કૂલોની બસમાં બોમ્બ મૂક્યાની ધમકી મળી છે. ઈમેલ મારફતે પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારની 16 સ્કૂલોને ધમકી મળી છે. તો વડોદરામાં અલગ અલગ 16 સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકી અપાઈ છે. તમામ 16 સ્કૂલોને બસમાં બોમ્બ મુક્યાનો મેસેજ અજાણ્યા વ્યક્તિએ ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલથી આપ્યો હતો. ધમકી મળતા તમામ 32 સ્કૂલોમાં વિધાર્થીઓને રજા આપી દેવાઈ હતી. બોમ્બ સ્ક્વોડ, ડોગ સ્ક્વોડની ટીમોએ સ્થળ પર પહોંચીને તપાસ કરી હતી. 

