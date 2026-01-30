ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પાટણ પાલિકાની ઘોર બેદરકારી, લીકેજને કારણે હજારો લીટર પીવાના પાણીનો વેડફાટ

Dhaval Gokani| Jan 30, 2026, 04:50 PM IST
Gujarat: Water loss reported due to leakage in overhead tank in Patan's Khan Sarovar area

Trending news