ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
પાટણ પાલિકાની ઘોર બેદરકારી, લીકેજને કારણે હજારો લીટર પીવાના પાણીનો વેડફાટ
Dhaval Gokani
|
Jan 30, 2026, 04:50 PM IST
Gujarat: Water loss reported due to leakage in overhead tank in Patan's Khan Sarovar area
સુરતમાં પાણી માફિયા વિરુદ્ધ ચાલ્યું પાલિકાનું બુલડોઝર, ગેરકાયદેસર બોરિંગ ધ્વસ્ત કરાયા
હેલી મને તારા માણસોએ જ મરવા મજબૂર કર્યો, પત્નીને લખી બિલ્ડર પુત્રએ હચમચાવી નાખે તેવી સ્યૂસાઈડ નોટ
NSUIના કાર્યકરોને પોલીસ ટીંગાટોળી કરીને લઈ ગઈ, જુઓ Video
સોના ચાંદી જબરૂ ગોથું ખાઈ ગયા, ભાવમાં મોટો કડાકો
Video : ગુજરાત સરકારના મંત્રી જીતુ વાઘાણી ઘોડે ચઢ્યા
શાતિર મહિલાએ સોનાના ચેનની કરી ચોરી, કર્મચારીની નજર ચૂકવી કર્યો ખેલ, જુઓ CCTV
ઉદ્યોગપતિ વસંત ગજેરાને ત્યાં સતત ત્રીજા દિવસે ITની તપાસ, મહત્વના દસ્વાતેજો મળ્યાનો દાવો
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 180 પેસેન્જરોનો જીવ તાળવે ચોંટ્યો! ઈન્ડિગો ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભવનાથના મહાશિવરાત્રિના મેળા માટે કરી મહત્વની જાહેરાત
ગુજરાતના ખેડૂતોમાં ખુશી નહીં ચિંતા છવાઈ, જાણો જગતના તાતે સરકાર પાસે શું કરી માંગ?
Trending news
Dividend Stock
1 શેર પર 220 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની, રેકોર્ડ ડેટ નક્કી, જાણો વિગત
Anupama
Anupama ના 'તુજે મારુંગી..' ડાયલોગથી સોશિયલ મીડિયા પર આવ્યું વાવાઝોડું, જુઓ video
FASTag
FASTag માં ગરબડ ગોટાળો : 18 લાખ લોકોને ટોલ ટેક્સના રૂપિયા પરત કર્યા, શું તમને મળ્યા?
budget 2026
શું મધ્યમ વર્ગના કરમાં ઘટાડો થશે? બજેટમાં ઈન્વેસ્ટરોથી લઈને ટેક્સપેયર્સને શું છે આશા
taarak mehta ka ooltah chashmah
પોપટલાલના લગ્ન બાબતે ગુસ્સે થયા લોકો, શું ચાલે છે TRPનો ખેલ ? તારક મહેતાના અભિનેતાએ
india eu trade deal
ભારત-યુરોપ ડીલથી પાક- બાંગ્લાદેશની નીકળી ગઈ 'હવા', જાણો કેમ દુઃખી છે આ મુસ્લિમ દેશ?
gandhinagar
12 જાન્યુઆરીએ લગ્ન, અને 25 જાન્યુઆરીએ આપઘાત : આખરે બિલ્ડર પુત્રએ કેમ મોત મીઠુ કર્યું
ajit pawar
ડેપ્યુટી CM પદ માટે કવાયત શરૂ! CM ફડણવીસને મળવા બંગલે પહોંચ્યા NCPના 3 દિગ્ગજ નેતા
Gold rate
ઓલટાઈમ હાઈ પર પહોંચીને કેમ જોરદાર પછડાયા સોના અને ચાંદી? કારણો જાણો
Relationship Tips
સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ દેખાતા કપલને જોઈ રિયલ લાઈફ કપલ વચ્ચે આ કારણે વધે તણાવ