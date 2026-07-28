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અંબાલાલની આગાહી, ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ આવશે

Written ByViral Raval
Published: Jul 28, 2026, 01:50 PM|Updated: Jul 28, 2026, 01:54 PM

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી. ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદનો રાઉન્ડ. 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ સુધી અતિભારે વરસાદની શક્યતા. દેશમાં વધુ 5 હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થશે, ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેવાની શક્યતા. ઓગસ્ટ મહિનામાં સારો વરસાદ રહેવાનો અનુમાન. આગામી 48 કલાક હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા. વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે પણ વરસાદ, ત્યારબાદ ભારે વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ. 30 જુલાઈથી 3 ઓગસ્ટ દરમિયાન ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા.

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