ગણતરીના કલાકોમાં પલટાશે હવામાન, હવામાન વિભાગની મોટી ચેતવણી
સવારે સ્વેટર પહેરીને ઊઠો, બપોરે પંખો ચાલુ કરો અને સાંજે ફરી કંબલ શોધો...હા, આ છે ગુજરાતની ફુલ કન્ફ્યુઝનવાળી ઠંડી...પણ હવે ધ્યાન રાખજો, કારણ કે હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે. હવામાન વિભાગે આપી છે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી...આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે...અરે, કશ્મીર જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે.. સવાર પડે એટલે હાથ ઘસતા ઘસતા ચા પીવાની ફરજ, રાતે સુઈએ એટલે રજાઈની શોધ...ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ઠંડી પોતાનું પૂરું ફોર્મ બતાવાની તૈયારીમાં છે. હવામાન વિભાગના કહેવા મુજબ આગામી 7 દિવસ રાજ્યનું વાતાવરણ રહેશે સુકું..એટલે કે, વરસાદ નહીં, પણ ઠંડી તમને સુકવી નાખશે...અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 17.2 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા, ગાંધીનગરમાં 16.5 ડિગ્રી તાપમાનની આગાહી છે...એટલે કે, આ બંને શહેરોમાં સ્વેટર, શાલ અને જાકેટ ફૂલ ઓન મોડમાં રાખજો..છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ ઠંડી લાગી છે જૂનાગઢના કેશોદને...જ્યાં 12.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું...જ્યારે સૌથી વધુ લઘુત્તમ તાપમાન ઓખામાં 22 ડિગ્રી નોંધાયું...હવામાન વિભાગની સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે, આવતા દિવસોમાં પવન બદલાશે અને સાથે જ ઠંડીનો મારો વધુ તેજ બનશે..ખાસ કરીને વહેલી સવાર અને મોડી રાત્રે.......તો ગુજરાતીઓ, હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડીને અલવિદા કહો, કેમ કે, આવવાની છે સાચી, સોલિડ અને સીટી વગાડે એવી ઠંડી...ધાબળા તૈયાર રાખજો...