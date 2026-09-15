हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Webstories
App
logout
Live TV
હોમ
ગુજરાત
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
હોમ
/
વીડિયો
/
3 સિસ્ટમના કારણે આજે આ વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
3 સિસ્ટમના કારણે આજે આ વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ, જાણો લેટેસ્ટ આગાહી
Written By
Viral Raval
Published: Sep 15, 2026, 04:05 PM
|
Updated: Sep 15, 2026, 04:07 PM
join
share
gujarat weather department latest forecast heavy rain alert
Recommended Videos
02:37
gujarat weather department latest forecast heavy rain alert
01:25
બનાસકાંઠા કોંગ્રેસ વિવાદ: મનિષ દોશીએ કહ્યું-ભાજપ લાજવાને બદલે ગાજી રહ્યું છે
02:24
પૂરપાટ ઝડપે દોડતી રીક્ષામાંથી મહિલા બહાર ફેંકાઈ અને કાર પાછળ ઘૂસી ગઈ
01:05
big news about upi transaction charge watch video
09:49
કોંગ્રેસમાં આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ, ગુલાબસિંહ બોલ્યા-લડાઈ અમારી સાથે નહીં, ભાજપ સામે
01:58
અમદાવાદ: બાળકોથી ભરેલી સ્કૂલ બસ પાણીમાં ફસાઈ, બધાના શ્વાસ થયા અદ્ધર
02:50
હવામાન ખાતાની રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
01:28
અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત રાજ્યના 19 જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ
01:25
એક સાથે 4 સિસ્ટમ સક્રિય, ગુજરાતમાં આજથી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
01:55
મોરબી: માથક ગામે વાડીએ મજૂરી કરતી શ્રમિક મહિલા અને બાળકનું વીજળી પડતા મોત
01:52
ambalal patel cyclone prediction watch video
03:54
અમદાવાદ: પાંચકૂવા દરવાજા પાછળ મકાન ધરાશાયી, એક મહિલાનું મોત
Trending
News
Photos
Videos
શું NSE IPO ખરેખર સસ્તો છે? BSEની સરખામણીમાં કેવી છે પરિસ્થિતિ, શું રોકાણ કરવું
2
20 વર્ષની Home Loan 12 વર્ષમાં કરો પૂરી! 1 Extra EMI ની આ ટ્રિકથી બચશે લાખો રૂપિયા
3
કોકરોચ જનતા પાર્ટીની નજર શું હવે ગુજરાત પર? અભિજીત દીપકેએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો
4
લગ્નની લાલચ આપી મહિલા સાથે ખેલ્યો હવસનો ખેલ! ઈન્સ્ટાગ્રામ પર થઈ હતી મિત્રતા, નરાધમે
5
શહઝાદ પૂનાવાલાનો ધડાકો: ભાજપ છોડ્યા બાદ PM મોદીનું માંગ્યું રાજીનામું, કહ્યું- ભાજપ