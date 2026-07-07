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આજે આ વિસ્તારોના ગાભા નીકળી જશે, ભયંકર વરસાદનું રેડ એલર્ટ

Written ByViral Raval
Published: Jul 07, 2026, 04:00 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:01 PM

હવામાન વિભાગની આગાહી. રાજ્યમાં રહેશે વરસાદી વાતાવરણ. વેલ માર્ક લો પ્રેશર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને 3 ટ્રફ સક્રિય. સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની લાઇન પસાર થઈ છે. આજે સુરત નવસારી વલસાડ દમણ દાદરા નગર તાપી ડાંગ અને ભાવનગર માં રેડ એલર્ટ. આજે અમરેલી ગીર સોમનાથ ભરૂચ નર્મદા ખેડા અરવલ્લીમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી. આજે જુનાગઢ બોટાદ અમદાવાદ ગાંધીનગર સાબરકાંઠા આણંદ વડોદરા છોટાઉદેપુર પંચમહાલ દાહોદ મહીસાગર માં ભારે વરસાદની આગાહી. માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના. પોર્ટ પર 3 નંબર નું સિગ્નલ લગાવાયું. અમદાવાદ થન્ડરસ્ટોર્મ

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