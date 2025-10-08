ગુજરાતમાંથી વરસાદ ક્યારે વિદાય લેશે? હવામાન વિભાગ શું કહે છે જાણો, Video
હવે સૌ ગુજરાતીઓ એક જ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે ચોમાસુ વિદાય લેશે ક્યારે?...તો આ પ્રશ્નનો જવાબ છે હજુ થોડી રાહ જોવી પડશે...કારણ કે હવામાન વિભાગે ફરી સાત દિવસની આગાહી કરી છે...ત્યારે ક્યાં ક્યારે આવવાનો છે વરસાદ?...જુઓ આ અહેવાલમાં....ગુજરાતમાં ચોમાસું ખતમ થવાનું નામ નથી લેતું...દરેક ગુજરાતીના મનમાં એક જ સવાલ છે કે, આ વરસાદ ક્યારે બંધ થશે?... ધીમીધારથી લઈ ધોધમાર સુધી...મેઘરાજાનો કહેર સતત ચાલુ છે. હવામાન વિભાગે ફરી આગામી સાત દિવસ હળવા વરસાદની આગાહી કરી, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી 48 કલાકમાં ધબધબાટી બોલશે...