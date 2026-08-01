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આ વિસ્તારોમાં આજે પણ વરસાદનું રેડ એલર્ટ, આવતી કાલથી વરસાદનું જોર ઘટશે

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 04:35 PM|Updated: Aug 01, 2026, 04:36 PM

હવામાન વિભાગની આગાહી. આજે અમદાવાદ સુરેન્દ્રનગર મોરબી રાજકોટ બોટાદ ભાવનગરમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી. કચ્છ વાવ થરાદ પાટણ બનાસકાંઠા મહેસાણા સાબરકાંઠા અરવલ્લી ગાંધીનગર ખેડા આણંદ ભરૂચ અમરેલી અને જામનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે થી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી. દેવભૂમિ દ્વારકા પોરબંદર જુનાગઢ ગીર સોમનાથ મહીસાગર પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર વડોદરા નર્મદા સુરત નવસારી વલસાડ દમણ દાદર નગર હવેલીમાં સાથે ભારે વરસાદની આગાહી. આવતીકાલથી વરસાદનું જોર ઘટશે. ડીપ ડિપ્રેશન વોલમાર્ક લો પ્રેશરમાં ફેરવાયું જે રાજસ્થાન તરફ જઈ રહ્યું છે.

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