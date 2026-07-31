/હવામાન ખાતાની આગાહી, એક સાથે પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય, જાણો ક્યાં પડશે ભારે વરસાદ?

હવામાન વિભાગની આગાહી. આગામી સાત દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી. આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી. ડીપ ડિપ્રેશન ડિપ્રેશનમાં બદલાયો. સિસ્ટમની તીવ્રતામાં ધટાડો. ડિપ્રેશન પશ્ચિમ - ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે. થોડા સમય બાદ ડિપ્રેશન વોલમાર્ક લો પ્રેસરમાં ફેરવાશે. આજે નર્મદા અને સુરતમાં અસામાન્ય ભારે વરસાદની આગાહી. ભાવનગર, બોટાદ, અમદાવાદ, આણંદ, ખેડામાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદ. ડિપ્રેશન, વેસટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, શીયર ઝોન, મોન્સૂન ટ્રફ સહીત પાંચ સિસ્ટમના કારણે વરસાદ. આગામી ત્રણ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના. સમગ્ર