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ચોમાસા પર આવ્યા ચિંતાજનક સમાચાર, જુઓ Video

Written ByViral Raval
Published: Jun 17, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:48 PM IST
Gujarat Weather Department latest update about monsoon 2026

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