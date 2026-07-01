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અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં રેડ એલર્ટ, ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:51 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી. રાજ્યમાં વરસાદ મામલે સકારાત્મક વાતાવરણ. ૧ થી ૭ જુલાઈ દરમ્યાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે થી અતિભારે વરસાદની આગાહી. કેટલાક વિસ્તારમાં અતિ ભારે થી પણ વધુ ભારે વરસાદ થવાની આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓ માટે ૫ દિવસ રેડ એલર્ટની આગાહી. સૌરાષ્ટમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાતના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ જાહેર. સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ. રાજ્યમાં ૫ દિવસ દરમ્યાન થન્ડરસ્ટોર્મની આગાહી. પવનની ગતિ ૪૦ થી ૫૦ કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠે

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