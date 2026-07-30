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અમદાવાદીઓ સાવધાન! એક સાથે 4 સિસ્ટમનો થશે પ્રચંડ પ્રહાર, કાલે 8 ઈંચ વરસાદ પડવાની આગાહી

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 02:15 PM|Updated: Jul 30, 2026, 02:15 PM
gujarat weather department shocking weather predictions watch video

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