મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ ઓક્ટોબરમાં પણ કહેર મચાવશે, ઉ.ગુજરાતના ભૂક્કા નીકળશે!
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને કરી મોટી આગાહી. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બનશે. જેના લીધે તારીખ 4 થી 7 માં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના કેટલા ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મુશળધાર વરસાદ થશે ચોમાસાની પીછે હઠ વચ્ચે પણ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. બીજી સિસ્ટમ બંગાળના ઉપસાગરમાં સક્રિય થતા 10 થી 13 તારીખમાં પણ કંઈક અંશે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. નવેમ્બર ની શરૂઆતમાં દક્ષિણ ભારતમાં ભારે વરસાદ થતાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવશે પલટો