અંબાલાલની આગાહી, ગણતરીના કલાકોમાં સૌરાષ્ટ્રના આ ભાગોમાં પડશે વરસાદ, કાળી આંધી-વાવાઝોડાની પણ આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. હમણાં આગામી 48 કલાકમાં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે. જેની અસર અરબ સાગરનો ભેજ ખેંચાઈ શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરનો ભેજ પણ ખેંચાઈ શકે. 3-6 એપ્રિલ દરમિયાન પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં દ્વારકા ઓખા જામનગર ભાગોમાં વિસ્તારમાં વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ભાગોમાં વધુ વરસાદની શક્યતા રહેશે. પવનની ગતિ દેશના ઉત્તર પર્વતીય પ્રદેશોમાંથી લઈને દેશના ઉત્તર ભારત સુધીમાં 60 થી 70 કિલોમીટર પર અવરનો પવન ફૂંકાશે. રાજ્યના ભાગોમાં પણ 40 થી 50 કિલોમીટર પર અવરનો પવન ફૂંકાશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટી જોવા મળશે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ આવશે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના ભાગોમાં પ્રિમોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા બનાસકાંઠા પંચમહાલ પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વાદળ વાયુ કે ક્યાંક છાંટા પડી શકે.
અંબાલાલે આગાહી કરતા કહ્યું કે, ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થશે. ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં પણ કરા પડશે જેની અસર ગુજરાતમાં થશે. બીજો પશ્ચિમ વિક્ષેપ 6-10 એપ્રિલ દરમિયાન આવી શકે. તેની અસર રાજ્યમાં ભાગોમાં વરસાદ આવશે. પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ પવન સાથે આવશે. હમણાં ગરમી ઘટશે. 20 એપ્રિલથી ગરમી વધશે. 26 એપ્રિલના રોજ 43 ડીગ્રી તાપમાન થશે. 11-20 મે મહિનામાં પવનની ગતિ સાથે આંધી આવવાની શક્યતા રહેશે. આરબ દેશની કાળી આંધી આવશે. 26 એપ્રિલ બાદ અને મેં મહિનામાં બંગાળના ઉપસાગરમાં ભારે વાવાઝોડુંની શક્યતા છે. અને મેં મહિનામાં અરબી સમુદ્રમાં સ્વિયર અતિભારે વાવાઝોડાની શક્યતા છે .ઓમન તરફ જશે ગુજરાતમાં અસર ઓછી થશે.