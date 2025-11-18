ખેડૂતોના માથે મોટી ઘાત, વાવાઝોડું વિનાશ વેરશે, પછી બબ્બે માવઠા તબાહી મચાવશે
ગુજરાતના ખેડૂતોથી જાણે કુદરતી રૂઠી છે. દિવાળી પર આવેલા માવઠાએ ખેડૂતોના મગફળી, ડાંગર સહિતના અનેક પાકનો તો જાણે સોથ વાળી દીધો છે. કુદરતે એવો પાક બગાડ્યો કે ખેડૂતના હાથમાં અન્નનો એક દાણો પણ ન આવ્યો... જગતનો તાત હજુ આ માવઠાના મારથી ઉભો નથી થયો ત્યાં ખેડૂતો પર વધુ એક ઘાત આવી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહીથી ખેડૂતોએ ફરી પોતાના પાકને બચાવાવ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરીએ તો કાતિલ ઠંડી સાથે ભયંકર વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે. અને આ વાવાઝોડાની ગતિ 100 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેલાની અંબાલાલ પટેલે શક્ચતા વ્યક્ત કરી છે.