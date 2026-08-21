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અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી, 48 કલાક બાદ વરસાદનું જોર વધશે! આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 03:45 PM|Updated: Aug 21, 2026, 03:52 PM

જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી. 23થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા. ગુજરાતમાં ફરી વરસાદી માહોલ સક્રિય થવાની આગાહી વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 23થી 31 ઓગસ્ટ દરમિયાન મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્યના ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ જોવા મળી શકે છે.

દરમિયાન હવામાન વિભાગે પણ આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદી માહોલ રહેવાની આગાહી કરી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની

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