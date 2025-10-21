સૌરાષ્ટ્ર સહિત આ વિસ્તારોનું આવી બનશે, આ તારીખોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
રાજ્યમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવા વરસાદની આગાહી. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની વરસાદ અંગે આગાહી. 22 ઓક્ટોબર સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો માં વાદળ છાયું વાતાવરણ રહે અને સામાન્ય વરસાદની આગાહી. બંગાળના ઉપસાગર અને અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમો એક સાથે સક્રિય થશે. એક સાથે બે વરસાદી સિસ્ટમ મજબૂત બનશે. બંને સિસ્ટમ 4 નવેમ્બર સુધીમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ સર્જાશે. સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી. કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ વરસાદની શકયતા રહેશે. ઓક્ટોબરના અંતમાં પણ મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન સર્જાશે.