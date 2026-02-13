ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના લીધે વાતાવરણમાં આવશે પલટો, માવઠા અંગે હવામાન વિભાગે શું કરી આગાહી? જાણો

DIPAK CHAVDA| Feb 13, 2026, 10:16 PM IST

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં આગામી દિવસોમાં સવાર-સાંજ ઠંડી અને બપોરે ગરમીની બેવડી ઋતુ યથાવત રહેશે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ માટે સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમી આગાહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં 16 ફેબ્રુઆરી સુધી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. જો કે, વરસાદની શક્યતા નહીંવત રહેશે. રાજ્યમાં બપોરે તાપમાન 30થી 40 ડિગ્રી પહોંચતા ગરમી અને 15થી20 કિલોમીટરની ઝડપી પવન ફૂંકાતા સવારે ઠંડીનો અહેસાસ થશે. આગામી 7 દિવસ સુધી તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 15થી 18 ડિગ્રી અને મહત્તમ તાપમાન 30થી 32 ડિગ્રીની વચ્ચે રહેશે. હાલ ગુજરાતમાં વરસાદ કે માવઠાની કોઈ આગાહી નથી.

