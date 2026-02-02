ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતીઓ તૈયાર રહેજો! ફેબ્રુઆરીમાં એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો થશે અનુભવ; ઠંડી, ગરમીની સાથે માવઠાની પણ આગાહી

DIPAK CHAVDA| Feb 02, 2026, 11:37 PM IST

Gujarat Weather Forecast: ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોકોને એક જ દિવસમાં ત્રણ ઋતુનો અનુભવ થશે તેવી નિષ્ણાંતોની આગાહી છે. સવારે અને સાંજે ઠંડીનો અનુભવ થશે તો બપોરે કેટલાક સ્થળોએ ગરમીનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફેબ્રુઆરીમાં કેટલાક દિવસ માટે વરસાદી છાંટા પણ આવી શકે છે. હવામાન વિભાગે એવી પણ આગાહી કરી છે કે, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સામાન્ય કરતા તાપમાન બે થી ત્રણ ડિગ્રી વધારે રહી શકે છે. તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ના કારણે એક ટ્રફ સર્જાતા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કેટલાક દિવસ દરમિયાન વરસાદી છાંટા પણ પડી શકવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઇ છે. સાથે જ કેટલાક વિસ્તારોમાં વાતાવરણ વાદળછાયું પણ રહી શકે છે. એટલું જ નહીં કેટલાક વિસ્તારોમાં તાપમાનમાં ઘટાડો પણ થઈ શકે છે.

