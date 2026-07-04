/હવામાન વિભાગની આગાહી, 7 જુલાઈ સુધી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગની આગાહી. આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી. 7 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, દીવમાં આજે રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી. અરવલ્લી, દાહોદ, છોટાઉદેપુર,રાજકોટ, પોરબંદર, ભાવનગરમાં આજે ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી. અન્ય જિલ્લાઓમાં યેલો અલર્ટ જાહેર. આગામી પાંચ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના.શીયરઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વોલમાર્ક લોપ્રેસર, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય રહેતા વરસાદની આગાહી. સૌથી વધુ 565 mm જૂનાગઢના માંગરોળમાં અસામાન્ય વરસાદ નોંધાયો