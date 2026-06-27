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દ.ગુજરાતમાં અટકી ગયું ચોમાસું, જાણો ક્યારે આગળ વધશે, સમગ્ર ગુજરાતમાં મેઘો વરસશે?

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:40 PM IST
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