અરબી સમુદ્રમાં મોટી હલચલ, આગામી 4 દિવસ આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી. આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી. અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય. આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી. 26 ઓક્ટોબરના ભારે થી અતિભારે વરસાદની આગાહી. અરબી સમુદ્રમાં સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી માછીમારો દરિયો ન ખેડવા સૂચના. દક્ષિણ ગુજરાતના પોર્ટ પર 3 નંબરનું સિગ્નન લગાવવામાં આવ્યું. ઉત્તર ગુજરાતના તરફના પોર્ટ પર 1 નંબર નું સિગ્નલ લગાવાયું. 26 અને 27 ઓક્ટોબરના અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી. 27 ઓક્ટોબરના ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી.