ભર શિયાળે આફત બની આવ્યો વરસાદ, માવઠાએ મારી નાખ્યા! 24 કલાકમાં વરસાદ-ઠંડી બંનેની આગાહી

Viral Raval | Jan 02, 2026, 10:11 AM IST

જુઓ આ છે શિયાળાનો વરસાદ...તમે કહેશો કે શિયાળામાં થોડો વરસાદ હોય?...શિયાળામાં તો ઠંડી હોય....હા, ઠંડી તો હોય પણ આપણા ગુજરાતમાં તો ઠંડીની સાથે મેઘરાજાએ પણ ધબધબાટી બોલાવી છે...અને વરસાદ પણ કેવો?...જાણે ચોમાસું ચારેકોર જામ્યું હોય અને મેઘરાજાએ મનમુકીને વરસવાનું શરૂ કર્યું હોય...દ્રશ્યો નવસારી જિલ્લાના છે...જ્યાં મરોલી પંથકમાં મુશળધાર વરસાદથી રોડ-રસ્તા પલળી ગયા અને કેટલીક જગ્યાએ પાણી પણ ભરાયું.... હજુ પણ મેઘરાજા ફરી વરસે તો નવાઈ નહીં...હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરની આગાહી કરી છે...જેના કારણે સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે. વરસાદ જ નહીં ઠંડીનો ચમકારો પણ આગામી 24 કલાકમાં વધવાની આગાહી છે...આવતીકાલથી લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે...ઠંડા પવનો પણ ફૂંકાઈ શકે છે...એટલે કે હવે આકરી ઠંડીમાં ઠુઠવાવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે...

