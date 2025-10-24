ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

શિયાળામાં વાવાઝોડું? અત્યંત ચોંકાવનારી આગાહી, આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ

Viral Raval | Oct 24, 2025, 10:13 AM IST

ગુજરાતમાં ફરી એકવાર મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવા માટે આવી રહ્યા છે...તહેવાર પૂરા થયા, ચોમાસાએ વિદાય લીધી, પણ વરસાદ ગુજરાત છોડવાનું નામ જ નથી લેતો. હવામાન વિભાગે 24થી 29 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદની આગાહી જારી કરી છે. 25 ઓક્ટોબરે સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી અને દીવમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી.  જ્યારે 26 ઓક્ટોબરે ભરૂચ, પોરબંદર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં ધોધમાર વરસા પડી શકે છે....

Trending news