Gujarat Weather Forecast: ભારે છે આગામી 5 દિવસ! ગાજવીજ ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી
રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી. રાજયમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી. મધ્ય ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી. સુરત અને ભરૂચમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી. અમદાવાદમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી. અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદની આગાહી. અમદાવાદમાં આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. નવરાત્રીના પર્વમાં વરસાદ બનશે વિઘ્ન. 22 તારીખે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી. ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં આગાહી. અમદાવાદમાં 24 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત,વલસાડ,નવસારીમાં વરસાદની આગાહી. વડોદરા,નડિયાદ,આણંદમાં પણ વરસાદની આગાહી