જતા જતા નવરાત્રી બગાડીને જશે વરસાદ! હવામાન ખાતાની લેટેસ્ટ આગાહી, Video
હવામાન વિભાગની વરસાદને લઈને આગાહી. વરસાદ નવરાત્રીની મજા બગાડી શકે છે. નવરાત્રીમાં શરૂઆતના બે દિવસ વરસાદ રહી શકે છે. હવામાન વિભાગે વરસાદને લઈને કરી આગાહી. 17 થી 23 સપ્ટેમ્બર ગુજરાત રિજયન અને સૌરાષ્ટ્રમાં હળવો વરસાદ રહેશે. અમદાવાદમાં વાદળો સાથે હળવો વરસાદ રહી શકે છે. હાલ ફિશરમેન માટે કોઇ વોર્નિંગ નહિ. સાયકલોનીક સર્ક્યુલેક્શન સહિત બે સિસ્ટમ બનતા વરસાદની આગાહી. 17 થી 20 સપ્ટેમ્બર થન્ડર સ્ટોર્મ વોર્નિંગ. વરસાદ વિથડ્રો થવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. નવરાત્રી સમયે બે દિવસ કચ્છ. બનાસકાંઠા. સાબરકાંઠા. મહેસાણા અને પાટણ ખાતે વરસાદ જોવા મળી શકે છે. 837.7 mm વરસાદ હાલ સુધી નોંધાયો જે 25 ટકા વધુ વરસાદ નોંધાયો. કચ્છના અમુક ભાગો તરફથી વરસાદ વિદાય તરફ. દક્ષિણ પશ્ચિમથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ. ગુજરાતના કચ્છના કેટલાક ભાગમાંથી ચોમાસાની વિદાય. ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે પણ 4 જિલ્લા બાદ કરતાં અન્ય જિલ્લામાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી. ચોમાસાની વિદાય લેવાની શરુઆત થયા બાદ સમગ્ર રાજ્ય માંથી વિદાય લેતા એક સપ્તાહ જેટલો સમય લાગતો હોય છે.