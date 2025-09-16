हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
Gujarat Weather: આગામી 24 કલાકમાં આ વિસ્તારોમાં યલ્લો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી
Viral Raval
Sep 16, 2025, 03:41 PM IST
Gujarat weather forecast yellow alert heavy rain predictions watch video
More Videos
03:56
Video: હોટલમાં જમવા ગયા અને બાળક પાણીમાં ડૂબી જતા જીવ ગયો, વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો
01:32
બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર, 16 ડિરેક્ટરો માટે થશે ચૂંટણી, વિગતો જાણો
01:50
અમરેલીના ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો પર મોટી મુસીબત આવી, જુઓ Video
01:32
શું નવાજૂની? 18મી સપ્ટેમ્બરે પ્રદેશ ભાજપની મહત્વની બેઠક, વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
00:38
બોરસદમાં બંગલામાં ચાલતું હતું કૂટણખાનું, અનેક યુવક-યુવતીઓ ઝડપાયા
02:07
રાજ્યભરના ખરાબ રસ્તાઓ મુદ્દે કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાયો મોટો નિર્ણય! જુઓ વીડિયો
01:23
ગાંધીનગર: રાંધેજાના કન્યા છાત્રાલયમાં વિદ્યાર્થીનીઓને ત્રાસ અપાતો હોવાનો આરોપ
02:25
રાજકોટ: IT વિભાગનું સર્ચ ઓપરેશન, 3 બિલ્ડર ગ્રુપ પર ઈન્કમ ટેક્સના દરોડા
01:30
ઉત્તરાખંડ: દહેરાદૂનમાં વાદળ ફાટતા તબાહી, દહેરાદૂન-હરિદ્વાર નેશનલ હાઈવે પર પૂલ તૂટ્યો
00:41
એસટી વિભાગે ભરતીની જાહેરાત કરી, વિગતો માટે જુઓ વીડિયો
Trending news
kheda
ખેડા જિલ્લામાં મોટો વિવાદ : દરગાહ-મસ્જિદ નજીક ગરબા ન રમવાનું બોર્ડ લાગતા મામલો ગરમાય
Multibagger Force Motors
3 વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાના બનાવી દીધા 15 લાખ રૂપિયા, 6 મહિનામાં 180% વધ્યો આ શેર
gujarat
એશિયાની સૌથી મોટી બનાસ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર; 16 ડિરેક્ટર પદો માટે થશે ખરાખરીનો જંગ
gujarat
ગુજરાતના દિવ્યાંગો માટે GSRTCમાં કંડકટરની 571 જગ્યાઓ માટે ભરતી: આ તારીખથી કરો અરજી
Pandemic
દેશમાં નવી મહામારીનું એલર્ટ, એક કીડાને કારણે કેરળમાં 17 ના મોત થયા
Ahmedabad crime rate
અમદાવાદના ક્રાઈમ રેટના કેસમાં મોટો ઘટાડો! આ કારણોસર ગુનાખોરી નાથવામાં મળી સફળતા
Milk Price cut
દૂધ, ઘી, પનીર... બધુ સસ્તું મળશે, આ ડેરીએ ઘટાડી દીધો ભાવ, GST ઘટાડાની અસર
Asia Cup 2025
પાકિસ્તાનની ફરી 'બેઇજ્જતી'...ICCએ PCBની આ માંગને પણ ફગાવી
dividend stocks
દરેક શેર પર ₹65 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે આ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ પણ જાહેર
Gold rate
એક ઝટકે સોનાના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો, ચાંદીમાં પણ ભડકો, આજનો ભાવ ચેક કરો