ગુજરાતમાં માવઠાની આફત! વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સહિત 3 સિસ્ટમ સક્રિય, આગામી 48 કલાક ભારે
Gujarat Weather Update : પશ્વિમી વિક્ષેપને કારણે ઉત્તર ભારત સહિત મેદાની રાજ્યમાં મોસમનો મિજાજ ફરી બગડ્યો છે. દિલ્હી એનસીઆર સાથે સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ભારે પવન સાથે છાંટા પડ્યા છે. ગુજરાતમાં પણ હાલ એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય છે. વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ, અપર એર સાકલોનીક સર્ક્યુલેશન, ટ્રફ સક્રિય હોવાને કારણે થન્ડર સ્ટ્રોમ એક્ટિવિટી સાથે સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. આ પછી, પાંચ દિવસ સુધી કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. ગુજરાતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ અને ઠંડીનું પ્રમાણ જળવાઈ શકે છે.