ગુજરાતમાં કડકડતી ઠંડી વચ્ચે માવઠાનું સંકટ! અંબાલાલ પટેલની આગાહીથી ખેડૂતો ચિંતાતુર; જુઓ Video
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલ શિયાળો બરાબરનો જામ્યો છે. વહેલી સવારે ગુલાબી ઠંડી અને ઠંડા પવનોને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. આ વચ્ચે પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ એટલે કે માવઠાની આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠાનો માર પડી શકે છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે. માત્ર જાન્યુઆરી જ નહીં, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ, તો ક્યાંક ધીમાધારે મેઘરાજા વરસી શકે છે અને ક્યાંક કરા સાથે વરસાદ અન્નદાતાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે.