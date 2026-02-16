આગ ઓકતી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો ગુજરાતીઓ ! હવામાન વિભાગની તાપમાનમાં વધારાને લઈને આગાહી, જુઓ Video
Meteorological Department forecast Video: રાજ્યમાં હાલ ઠંડીમાં ઘટાડો અને ગરમીમાં વધારો થયો છે. જો કે, હાલના દિવસોમાં તાપમાનમાં મોટો તફાવત રહેતો હોવાથી ડબલ સિઝનનો લોકોને અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ઠંડીનું જોર થોડું ઘટતા ગરમીની શરૂઆત થઈ રહી છે. અકળાવે તેવી ગરમીનો બપોર દરમિયાન અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એમાં પણ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે હવે તાપમાનમાં વધારો થવાનો છે. બે દિવસ બાદ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધશે. આ મહિનામાં તાપમાન સામાન્ય કરતા 4 થી 5 ડિગ્રી વધારે છે. હાલના સમયમાં દિવસમાં ઉનાળા જેવી ગરમી અને રાત્રે શિયાળા જેવી ઠંડીનો અનુભવ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે લોકોને શરદી-ઉધરસની પણ ફરીયાદો જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગે હજી તાપમાન વધવાની આગાહી કરી છે, ત્યારે રાજ્યમાં ટુંક સમયમાં ઉનાળા જેવી પરિસ્થિતી નિર્માણ પામે તો નવાઈની વાત નહીં.