ગુજસીટોકના આરોપીની મિર્ઝાપુર સ્ટાઈલમાં દાદાગીરી, જુઓ સુરતનો Viral Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 03, 2026, 07:42 PM IST

Surat viral video: સુરતમાં ગુજસીટોકનો આરોપી 5 મહિના પછી છુટ્યા બાદ ફરી મિર્ઝાપુર સ્ટાઈલમાં દાદાગીરી કરતો હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, આ વીડિયો દ્વારા તે પોલીસને ખુલ્લો પડકાર આપી રહ્યો છે અને કહી રહ્યો છે અમે અહિંના બાહુબલી છીએ. સચિન, ઉધના અને ખટોદરા વિસ્તારમાં કાર રેલીએ ફરી ચર્ચા જગાડી છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સુરત પોલીસ ફરી એક્શન મોડમાં આવી છે. ચીકણાએ પોલીસની માફીને ઘોળીને પી લીધી છે. લક્ઝરી કારના કાફલા સાથે ફિલ્મી અંદાજમાં એન્ટ્રી કરી હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં મરાઠી ડાયલોગથી ભય ફેલાવવાનો પ્રયાસ પણ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. અગાઉ પણ આવા વીડિયો બાદ સચિન પોલીસે કાર્યવાહી કરી હતી.

