આસ્થા પર હુમલો! ગિરનાર પર ગુરુ ગોરખનાથજીની મૂર્તિ ખંડિત કરી મંદિરમાં તોડફોડ, રાજભા ગઢવીએ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી

Oct 11, 2025, 04:45 PM IST

ગુરુ ગોરખનાથજીની મૂર્તિની તોડફોડ કરવાનો મામલો. લોક સાહિત્યકાર રાજભા ગઢવીએ રોષ પ્રગટ કર્યો અને કહ્યું હતું કે ધાર્મિક ભાવનાઓને ઠેસ પહોંચાડનારને તોડી નાખવા જોઈએ અને કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ થવી જોઈએ. ઉલ્લેખનીય છે કે 5 ઓક્ટોબરના રોજ ગિરનાર પાસેના ગોરખનાથ ટોચ પર ચાર નરાધમોએ મંદિરમાં ઘૂસણખોરી કરી ગુરુ ગોરખનાથજીની મૂર્તિને તોડી જંગલમાં ફેંકી દીધી હતી તેમજ મંદિરના સામાનને પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. મંદિરના મહંત યોગી સોમનાથજીએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી તપાસની માંગ કરી હતી. 

