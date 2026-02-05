હકાભા ગઢવીની લાલજી દેસાઈને ખુલ્લી ચેતવણી : કલાકારો વિશે બોલવામાં મર્યાદા રાખો
લાલજી દેસાઈએ કલાકારો વિશે કરેલી અપમાનજનક ટિપ્પણી બાદ હકાભા ગઢવીએ આકરી પ્રતિક્રિયા આપી. ચોક્કસ કલાકાર સામે વાંધો હોય તો નામ જોગ વિરોધ કરો, બધાને ખરાબ ન કહો તેમ હકાભા ગઢવીએ જણાવ્યું. કલાકારો ભવાઈ કરે છે તેવું કહીને પ્રાચીન 'ભવાઈ' લોકકળાનું પણ અપમાન કરાયાનો આક્ષેપ હકાભાએ કર્યો. કલાકારો વિશે બોલવામાં મર્યાદા રાખવા અને ધ્યાન રાખવાની હકાભા ગઢવીએ ખુલ્લી ચેતવણી આપી. તેઓએ કહ્યું કે, જો કલાજગત એક થઈને પાછળ પડશે તો મૂળિયાં ઉખાડી નાખશે. આવું કહી જોરદાર આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો.
રાજકીય નેતા દ્વારા કલાજગત પર કરાયેલા પ્રહારથી સુરેન્દ્રનગર સહિત રાજ્યભરમાં વિવાદ ગરમાયો છે. આમ, હકાભા ગઢવીએ લાલજી દેસાઈએ કરેલ ટિપ્પણી સમગ્ર કલાજગતનું અપમાન ગણાવ્યું.