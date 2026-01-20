દાવોસમાં ગુંજ્યો ગુજરાતનો નાદ, ‘વિકસિત ભારત’ના સંકલ્પ સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઈન્ડિયા પેવેલિયન ગજવ્યું
Harsh Sanghavi: સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં આયોજિત પ્રતિષ્ઠિત વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ (WEF)માં ભારતની આર્થિક શક્તિનું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. આ વૈશ્વિક મંચ પર ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઈન્ડિયા પેવેલિયન ખાતે સંબોધન કરતા ભારતના વિકાસની ભવ્ય ગાથા રજૂ કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, વૈશ્વિક મંચ પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ‘વિકસિત ભારત@2047’ની દૃષ્ટિને આગળ વધારવાનો અને ગુજરાતનું વિકાસ મોડેલ તેની સાથે કેવી રીતે સુસંગત છે, તે રજૂ કરવાનો ગૌરવ પ્રાપ્ત થયો છે.