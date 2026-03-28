પેટ્રોલ-ડીઝલ, લોકડાઉન પર હર્ષ સંઘવીનું મોટું નિવેદન, ગુજરાતના દરેક નાગરિકે જાણવું જરૂરી
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સૂચના આપી. કહ્યું કે બેઠક બાદ મુખ્યમંત્રીએ વિભાગના વડાઓને સૂચના આપી. અફવાઓ ફેલાવનારાઓ સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. પેટ્રોલ ડીઝલ ગેસ અને અન્ય જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ સરળતાથી મળી રહે એ માટે ચર્ચા વિચારણા કરાઈ. રાજ્યના સૌ નાગરિકોને એલપીજી પેટ્રોલ ડીઝલ અન્ય જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ ખાતર આજની પરિસ્થિતિ અને આવનાર દિવસોની સપ્લાયની વ્યવસ્થાઓ વધારે સરળતાથી મળી રહે મુખ્યમંત્રીએ વિભાગના વડાઓને સૂચના આપી છે. પાંચ દિવસ પહેલા પેટ્રોલ ડીઝલની અફવાઓને કારણે લોકો હેરાન થયા હતા તેના કારણે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે અને અફવાઓ ફેલાવનારને કડકમાં કડક પગલાં ભરવામાં આવે. તંત્ર દ્વારા જરૂરી સૂચનો નાગરિકોને સીધી માહિતી આપવામાં આવ્યા. આ પ્રકારના કોઈ પણ મેસેજ આવે તો સરકારી વિભાગમાંથી જાણકારી મેળવો. જેથી કરીને ધક્કા કે લાઇનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર ન પડે.
તેમણે કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર પાસે પેટ્રોલ-ડીઝલનો પુરતો જથ્થો છે. આવી અફવાઓથી દૂર રહીને સહયોગ આપવો પડશે. પીએનજી કનેક્શનને અગ્રતા આપવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આગામી 60 દિવસમાં 11 હજારથી વધુ કનેક્શન અપાશે. લોકડાઉનની અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવાની તેમણે અપીલ કરી. સામાન્ય નાગરિકોએ અફવાથી ડરવાની જરૂર નથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા બધી જ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી રહી છે મુખ્યમંત્રી કક્ષાએ આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. સામાન્ય રીતે સમાજે આ પ્રકારના લોકો જે અફવા ફેલાવો તેઓને બોય કોટ કરવા જોઈએ. લોકડાઉનના વિષયની અફવાઓ ધ્યાન પર લેવા જેવી નથી. જે લોકો whatsapp મેસેજ ફોરવર્ડ કરે છે તેઓની માહિતી પોલીસને આપવી જોઈએ કે આવા લોકો સમાજમાં ડર ફેલાવવામાં સફળ ન થાય. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.