ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

4 વર્ષથી એક કેસમાં સજા ન અપાવી શક્યાનું હર્ષ સંઘવીને આજે પણ છે દુખ, વાત કરતા કરતા થઈ ગયા ગળગળા ! જુઓ Exclusive Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 10, 2026, 12:49 PM IST

Harsh Sanghvi On Kishan Bharvad: Z 24 કલાકના ‘સિટીઝ ઓફ ટુમોરો’ કાર્યક્રમમં નાયબ મુખ્યમંત્રી સંઘવીએ આરોપીઓની સર્વિસ પર નિવેદન આપ્યું હતું, અને જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓની ટાંટિયાતોડ સર્વિસ કરવામાં આવે છે અને પોલીસ તે કામમાં ક્યારેય પાછી પાની કરશે નહીં. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે એક વર્ષમાં 15થી 17 ગૌહત્યારાઓને સજાઅપાડવી છે અને યુવાનો મને વારંવાર પુછતા હોય છે કે સાહેબ આ બધુ તો બરોબર પણ કિશન ભરવાડના આરોપીઓને ક્યારે સજા આપવામાં આવશે, જેના પર હર્ષ સંઘવીએ ઉમેર્યું હતું, કે કિશન ભરવાડના હત્યાનો મુખ્ય આરોપી હજી જેલમાં જ છે, કિશન ભરવાડના પરિવારને જરૂર ન્યાય આપવામાં આવશે. કોર્ટમાં 60 ટકા જેટલા સાક્ષિઓને તપાસી લેવામાં આવ્યા છે. કડક સજા મુદ્દે પણ ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં સૌથી આગળ હોવાનું તેમને જણાવ્યું હતું.

Trending news