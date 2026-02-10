હર્ષ સંઘવીની બિલ્ડરોની હોમ ડિલિવરી કટ પ્રથા બંધ કરવાની તૈયારી, કહ્યું: બંને વસ્તું શક્ય નથી, જુઓ Exclusive Video
Harsh Sanghvi On Cut: ઝી કલાક સાથેની ખાસ વાતચીતમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ ખુલીને વાત કરી હતી. Z 24 કલાકના ‘સિટીઝ ઓફ ટુમોરો’ કાર્યક્રમમં હર્ષ સંઘવીએ મહત્વની વાત કરી હતી. અમદાવાદમાં હાઈવે પર કટ બંધ કરવાના મુદ્દે હર્ષ સંઘવીએ Z 24 કલાક સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં મોટું નિવેદન આપ્યું છે કે ટ્રાફિકથી મુક્તિ મેળવવા કટ બંધ કરવો જરૂરી છે અને કટ બંધ નહીં થાય તો ટ્રાફિક હળવો થશે નહીં. તેમણે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે લોકોને ટ્રાફિકથી રાહત પણ જોઈએ છે અને કટ પણ ખુલ્લા રાખવા છે તો આ બંને વસ્તું શક્ય નથી. એટલે કે, ગુજરાતના સૌથી મોટા શહેરના ટ્રાફિકને સારી રીતે ચલાવવા માટે કટ મૂકવા જરૂરી છે. પણ જે રીતે કટ મુકવામાં આવતા હતા તેના પર નિવેદન આપ્યું છે. જો કે હવે દરેક જગ્યાએ કટ મુકવામાં આવશે નહીં.