સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રીજી પાર્ટીના પગ પેસારા પર હર્ષ સંઘવીનું મોટું નિવેદન, વિપક્ષ પર કર્યા પ્રહાર, જુઓ Exclusive Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 10, 2026, 01:11 PM IST

Harsh Sanghvi On AAP: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ Z 24 કલાકના ‘સિટીઝ ઓફ ટુમોરો’ કાર્યક્રમમં આવનારી ચૂંટણી વિશે વાત કરી હતી. જેમાં તેમને જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતની જનતા દુનિયાનું સૌથી મોટું સંયુક્ત કુટુંબ છે, ભાજપના શાસનમાં દરેક સમાજનો વિકાસ થયો છે, ભાજપના કાર્યકર્તા ફક્ત ઈલેક્શન ટુરિઝમ માટે નથી નિકળતા તેઓ લોકોની વચ્ચે રહીને લોકોના કામ કરે છે. ગુજરાતમાં ત્રીજી પાર્ટી અને એમા પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં તેના પ્રવેશ પર જણાવ્યું હતું, કે આગે આગે દેખો હોતા હૈ ક્યા. જો કે આવનારા થોડા જ સમયમાં ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરરાજ્યની ચૂંટણી થવા જઈ રહી છે, ત્યારે તેમને જનતા પર વિશ્વાસ છે.

