સુરતમાં આરોગ્ય વિભાગની તપાસ, ઘી-ગોળ અને દહીંના નમૂના લેવાયા

Dhaval Gokani| Jan 20, 2026, 01:01 PM IST


લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતા ભેળસેળિયા તત્વો સામે Zee 24 કલાક દ્વારા સુરતમાં એક મોટું રિયાલિટી ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું...મનપાના આરોગ્ય વિભાગની તપાસમાં જેમના નમૂના ફેઈલ થયા હતા, તેવા વેપારીઓ હજુ પણ બેફામ પણે અશુદ્ધ ચીજવસ્તુઓ વેચી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે...સુરતમાં આવેલી ન્યૂ ધનલક્ષ્મી નામની દુકાન પર જ્યારે અમારી ટીમ પહોંચી, ત્યારે ચોંકાવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા...અગાઉ આરોગ્ય વિભાગની તપાસમાં અહીંનો ગોળ અશુદ્ધ હોવાનું સાબિત થયું હોવા છતાં, વેપારી હજુ પણ બેફામ રીતે આ ભેળસેળિયો ગોળ વેચી રહ્યો છે...આ એ જ વેપારી છે જેણે અગાઉ તંત્રને બાંહેધરી આપી હતી કે તે આવો ગોળ નહીં વેચે. પરંતુ Zee 24 કલાકના કેમેરામાં તેની આ બાંહેધરી પોકળ સાબિત થઈ છે...

