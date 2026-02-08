ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Video: વધુ પડતો મોબાઈલ વાપરશો તો આવશે આંખનો એટેક! જાણો બચવા માટે શું કરવું જોઈએ

Viral Raval | Feb 08, 2026, 01:51 PM IST

વધુ પડતો મોબાઈલ વાપરતા હોવ તો તમારે આ વીડિયો ખાસ જોઈ લેવો જોઈએ. સિનિયર આઈ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડો પરિમલ દેસાઇએ આ અંગે શું કહ્યું તે ખાસ જાણો. તેમણે કહ્યું કે મોબાઇલનો વધુ પડતો ઉપયોગ નોતરી શકે આંખનો એટેક. ડાયાબિટીસ હાઇ બીપી કે નજીકથી મોબાઇલ જોવાથી આવી શકે આંખનો એટેક. નજીક થી મોબાઇલ જોવાથી આંખો પર વધે છે ભારણ. આંખોમાં જામર ની શક્યતાઓ વધી જાય છે. આંખનું પ્રેશર વધતાં પાછળની નસ બંધ થાય અને એટેક આવે. જો ડોક્ટર પાસે સારવાર લઇએ અને નસ ન ખુલે તો કાયમી અંધાપો આવી શકે. કોમ્પ્યુટર વિઝન સિન્ડ્રોમ આ સમસ્યા માટે મુખ્ય કારણ. સામાન્ય રીતે એક મીનીટમાં ૨૦ વાર પલક ઝપકાવવી જોઈએ. હવે મોબાઇલ અને કમ્પ્યુટર ના ઉપયોગમાં પગલે તે ઘટીને એક મિનિટમાં માત્ર પાંચ કે છ વાર ઝપકે છે. જેના કારણે આંખ સૂકાઈ જાય છે આંખમાં બળતરા, લાલાશ, ભારે થવું, ધુંધળું દેખાવું શરૂ થાય છે. બાળકોમાં પણ આ સમસ્યા વધી રહી છે. ઓનલાઈન ભણતર + ગેમિંગ + યુટ્યુબ જવાબદાર છે. નાની ઉંમરે જ માઈનસ નંબર (ચશ્માની જરૂર) વધી રહ્યો છે. 20-20-20 નિયમ પાળો દર 20 મિનિટે 20 સેકન્ડ માટે 20 ફૂટ દૂર જુઓ . ૨૦ સેકન્ડ આંખ બંધ રાખો. દર 1-2 કલાકે 5-10 મિનિટ આંખને આરામ આપો. આંખની ઝપટ (બ્લિંક) વધારે કરો – જાણી જોઈને ઝપટો . દરરોજ 2-3 લિટર પાણી પીવો સ્ક્રીનની બ્રાઈટનેસ ઓછી કરો + નાઈટ મોડ / બ્લુ લાઈટ ફિલ્ટર ચાલુ રાખો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

