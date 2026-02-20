ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતના 6 જિલ્લાઓમાં પડ્યું માવઠું, ધરતીપુત્રો પર આભ ફાટ્યું ! જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 20, 2026, 09:42 PM IST

Gujarat Rain News: ગુજરાતમાં આજે વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યના અમુક જિલ્લામાં માવઠું પડ્યું છે. તો મધ્ય ગુજરાતમાં પણ કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતા વધારી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 34. 2 ડિગ્રી રહ્યું હતું. જ્યારે રાજ્યમાં સૌથી ઊંચું તાપમાન ડીસામાં 34.3 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. વડોદરા જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. દાહોદ જિલ્લા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં ધીમીધારે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. છોટાઉદેપુરના બોડેલીમાં વહેલી સવારે કમોસમી માવઠું કર્યું છે. સુરતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. કમોસમી વરસાદના લીધે ખેડૂતોમાં ચિંતા વધી છે. ભરૂચના હાંસોટ પંથકમાં અચાનક કમોસમી વરસાદથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા હતો.

