ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ગુજરાતના આ જિલ્લામાં પડ્યા વરસાદી ઝાપટા, કેરી સહિતના પાકોને ભારે નુકસાનની ભીતિ, જુઓ Video

Krushnapalsinh Chudasama| Feb 02, 2026, 09:32 PM IST

Gujarat Rain News: હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર અને સુત્રાપાડા તાલુકાના અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબકતા ખેડૂતોના જીવ અદ્ધર થઈ ગયા છે. શિયાળાની વિદાય અને ઉનાળાના આગમન પૂર્વે પડેલા આ વરસાદે જગતના તાતની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને ગીરની પ્રખ્યાત કેસર કેરીના આંબા પર અત્યારે મોર (ફાલ) આવ્યા હોય અથવા નાની કેરીઓ બેઠી હોય, ત્યારે વરસાદ પડવાથી તે ખરી જવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત ઘઉં, બાજરી અને ચણા જેવા પાકોમાં પણ માવઠાને કારણે ચિંતા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

Trending news