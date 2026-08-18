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મધ દરિયે એવું થયું કે હેલિકોપ્ટર મોકલવું પડ્યું, નવસારીના દરિયામાં ફસાઈ બોટ, 9 માછીમારોના જીવ બચાવાયા

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 18, 2026, 06:50 PM|Updated: Aug 18, 2026, 07:00 PM
Helicopter Rescue Operation: 9 Fishermen Saved After Boat Starts Sinking Off Navsari

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