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મધ દરિયે એવું થયું કે હેલિકોપ્ટર મોકલવું પડ્યું, નવસારીના દરિયામાં ફસાઈ બોટ, 9 માછીમારોના જીવ બચાવાયા
મધ દરિયે એવું થયું કે હેલિકોપ્ટર મોકલવું પડ્યું, નવસારીના દરિયામાં ફસાઈ બોટ, 9 માછીમારોના જીવ બચાવાયા
Written By
Karan Rajput
Published: Aug 18, 2026, 06:50 PM
|
Updated: Aug 18, 2026, 07:00 PM
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Helicopter Rescue Operation: 9 Fishermen Saved After Boat Starts Sinking Off Navsari
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