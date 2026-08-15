/સુરતના ફાર્મ હાઉસમાં કોણ-કેટલો દારુ પીશે એવી ‘ગેમ’:8 મહિલા સહિત 20થી વધુ ઝડપાયા

સુરતના ડુમ્મસ સ્થિત હાઈ-પ્રોફાઈલ ફાર્મ હાઉસમાં જન્મદિવસની ઉજવણીની આડમાં ચાલતી રંગીન મહેફિલ પર પોલીસે ત્રાટકીને મોટો પર્દાફાશ કર્યો છે. બર્થ ડે પાર્ટીમાં લુડો બોર્ડ પર ડ્રિંકિંગના અજીબોગરીબ નિયમો બનાવીને દારૂ પીવડાવાઈ રહ્યો હતો, જ્યાંથી 8 યુવતીઓ સહિત 20થી વધુ નબીરાઓને પોલીસે ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ લુડો બોર્ડ પર એક-એક ડ્રિંક કઈ રીતે અને કોણે લેવાનું છે તેના નિયમો અગાઉથી જ લખેલા હતા. બોર્ડ પર 'શોર્ટ ડ્રિંક', 'બે શોર્ટ ડ્રિંક્સ', 'યંગસ્ટર્સ ડ્રિંક', 'એવરીવન ડ્રિંક' તેમજ ખાસ કરીને